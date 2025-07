Dissalatore Porto Empedocle, domani in città Morelli e Dell’Acqua

A Porto Empedocle domani visita istituzionale del sottosegretario di Stato Alessandro Morelli e il

Commissario straordinario all’emergenza idrica Dott. Nicola dell’Acqua per verificare l’efficienza dei dissalatori che entreranno in funzione a breve.

Relativamente all’installazione dei dissalatori sulla spiaggia in un’area in concessione ad Enel, era stata proposta da parte del Comitato spontaneo Mare Nostrum una petizione che riassume in sei punti tutti i dubbi e le perplessità di una decisione che agli Empedoclini è apparsa non solo irrispettosa del territorio, perché calata dall’alto ma, al contempo, di grave pregiudizio per lo sviluppo economico della Cittadina marinara che già da tempo ha individuato, nei propri strumenti di programmazione urbanistica ed economica, la zona ad ovest del bacino portuale come quella destinata, perché naturalmente vocata, al potenziamento della ricettività turistica connessa ad un utilizzo sostenibile della risorsa litorale che sicuramente non può essere quello industriale.

II Comitato Mare Nostrum sarà pertanto presente sui luoghi per consegnare alle Istituzioni che interverranno all’incontro una copia della petizione, già sottoscritta da oltre 500 cittadini e presentata nel corso del Consiglio comunale del 10 luglio, nella quale si richiede, in buona sostanza, lo spostamento del dissalatore, nella sua istallazione definitiva (Fase 2) nell’area pubblica industriale ex ASI, dove già esistono tutte le opere murarie e le tubazioni di proprietà della Regione Siciliana.