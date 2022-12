Il messaggio del colonnello Stingo ai giovani: “Sì al divertimento ma con consapevolezza”

“Sì al divertimento ma con consapevolezza.” È il messaggio del colonnello Vittorio Stingo, comandante provinciale dei carabinieri, rivolto soprattutto ai giovani della comunità agrigentina che si apprestano a vivere le festività natalizie. “Chiediamo loro di prestare attenzione e di non abusare di alcol e tenersi lontani dalle sostanze stupefacenti. Devono essere festività da condurre in serenità e relax. Registriamo purtroppo tanti incidenti stradali e bisogna essere responsabili.”Un invito rivolto non soltanto ai ragazzi ma anche ai genitori: “Teneteli d’occhio, non lasciategli troppo spazio e siate responsabili”.

Il colonnello Stingo ha poi tracciato un bilancio dell’anno che si sta per concludere: “Nella nostra comunità abbiamo registrato un disagio sociale che si è trasformato spesso spesso in azioni criminali. Il 2022 è iniziato con il deturpamento della Scala dei Turchi, incendi, danneggiamenti e anche omicidi che molto spesso non sono riconducibili alla criminalità organizzata ma ad azioni violente di persone che avrebbero avuto bisogno di supporto. Le istituzioni possono fare di più e faremo di più. È necessario però che anche le famiglie, e tutti coloro che sono interessati alla crescita sociale, diano una mano.”

Il comandante, infine, ha chiesto di prestare attenzione a quello che arriva sulle nostre tavole soprattutto in questi giorni di festa, cene e pranzi di Natale: “Siamo dovuti intervenire laddove materiale scaduti, di pessima qualità e venduti anche ad alto prezzo. Prestate attenzione ai marchi, ai prezzi e soprattutto non comprate alimenti in attività che non sono propriamente dedite alla vendita di questi generi.”