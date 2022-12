Il messaggio dell’Arcivescovo di Agrigento: “Un Natale speranzoso a tutti”

“Il Natale, che si manifesta sempre più come una festa senza il festeggiato.” Sono le parole dell’arcivescovo di Agrigento, don Alessandro Damiano, a margine di un incontro avvenuto con la stampa per il consueto scambio di auguri.

Il capo della chiesa agrigentina ha voluto lanciare un messaggio all’intera comunità: “L’immagine che ho voluto scegliere è presa da un quadro che si trova qui nel museo diocesano di Agrigento. È inusuale come immagine. Il bambino Gesù si presenta adagiato su una croce. Mi sembra che dica il tempo che stiamo vivendo dove spesso nei fatti di cronaca nera si espongono i bambini: dalla guerra in Ucraina ad altre tragedie come quelle che viviamo quotidianamente nel mare Mediterraneo. La vita si impone in questo bambino che assume le sofferenze di tutti i bambini, uomini e donne del mondo che sono sotto la tragedia. Ritroviamo nella forza del bambino il superamento della croce. Questo diventa impegno per tutti noi aldilà delle fedi. Saper vedere nel bambino la presenza di oggi e la speranza di domani. Questo vale per tutti, per voi operatori dell’informazione e per gli amministratori.”