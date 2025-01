Il prefetto Caccamo ha incontrato i militari della Guardia di Finanza di Agrigento

Oggi, presso la caserma del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, il Prefetto di Agrigento, Dott. Salvatore Caccamo, ha incontrato le Fiamme Gialle in servizio nel capoluogo di provincia nonché presso le sedi di Sciacca, Canicattì, Licata e Porto Empedocle. All’evento hanno preso parte, accanto al Comandante Provinciale, Col. t.ST Edoardo Moro, i Comandanti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e del Gruppo di Agrigento, quelli degli altri Reparti territoriali, unitamente agli Ufficiali dipendenti.

Nell’occasione, il Dott. Caccamo ha ringraziato le Fiamme Gialle di Agrigento per l’impegno quotidianamente profuso sul territorio, esortandole a proseguire il proprio lavoro con la stessa efficacia e con il medesimo spirito di abnegazione sinora dimostrati. È stata, altresì, l’occasione per evidenziare la diuturna opera svolta dalle Fiamme Gialle agrigentine nella gestione dell’emergenza umanitaria connessa al fenomeno dell’immigrazione irregolare, significativamente intenso alla sede di Lampedusa, ove i militari della locale Tenenza assicurano un presidio costante.

Nel rinnovare a S.E. il Prefetto, recentemente insediatosi, un sincero augurio di buon lavoro, il Col. Moro ha confermato l’incondizionato impegno delle donne e degli uomini della Guardia di Finanza nell’azione di contrasto, non solo agli effetti distorsivi della concorrenza provocati dall’evasione e dalle frodi fiscali, ma anche alle diverse forme di illegalità in materia di spesa pubblica e di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto imprenditoriale di questo territorio. Da ultimo, è stato sottolineato il lavoro di squadra quotidianamente messo in campo, in piena unità di intenti, con le consorelle Forze di Polizia, nel presidiare questo territorio a tutela di cittadini e imprese, esaltandone la peculiare vocazione turistica.