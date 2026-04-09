Agrigento

Il Team SignifiKant del Liceo Empedocle vola alle finali nazionali di Debate in lingua inglese

Alle fasi di selezioni su 110 istituti italiani si sono piazzati al primo posto

Pubblicato 5 secondi fa
Da Redazione

Capacità di costruire serrate argomentazioni e di articolare lucide confutazioni e un inglese fluente e sicuro: sono le doti che hanno permesso al Team SignifiKant del Liceo Empedocle di chiudere al primo posto le tre impegnative fasi di Selezione dei Campionati Nazionali di Debate in lingua inglese che hanno coinvolto 110 istituti italiani.

Un risultato straordinario per il Team composto da Alessandra Alfano (III A), Carlotta Di Rosa (I D), Lavinia Fucà e Gioele Gentile (III B), guidati dal coach, professor Luigi Rossi. Una conferma dell’eccellenza raggiunta nella pratica del debate – frutto di impegno, ore di esercitazione e passione per il dialogo – promossa e fortemente sostenuta dal Dirigente Scolastico, professoressa Marika Helga Gatto. Un successo che coinvolge l’intera comunità scolastica, irripetibile se pensiamo che il Liceo Empedocle sarà presente alla Finali Nazionali di Massa, dal 4 all’8 maggio, sia con il Team che dibatterà in lingua inglese sia con il Team che rappresenterà la Sicilia, avendo vinto le Selezioni regionali, nella sezione in italiano.

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