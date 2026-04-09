Trapani

Evade dai domiciliari e va a rubare in un supermercato, arrestato

Trovato in possesso di merce, rubata poco prima dall'attività commerciale, per un valore di alcune decine di euro

Pubblicato 40 minuti fa
Da Redazione

Un 29enne è stato arrestato in flagranza ad Alcamo, nel Trapanese, dai carabinieri per furto aggravato, evasione dai domiciliari e resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. I militari hanno sorpreso l’uomo, attualmente sottoposto alla detenzione domiciliare, mentre, rincorso da alcuni dipendenti, usciva frettolosamente da un supermercato di via Kennedy.

Fermato e sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di merce, rubata poco prima dall’attività commerciale, per un valore di alcune decine di euro. Durante le operazioni di identificazione e perquisizione il 29enne, in evidente stato di ubriachezza, ha opposto resistenza e ha minacciato i carabinieri, che lo hanno arrestato sanzionandolo anche per lo stato di ubriachezza manifesta in luogo pubblico. Dopo la convalida, è stato condotto in carcere a seguito dell’aggravamento della pena.

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