Buca pericolosa in via Unità d’Italia, un cittadino denuncia: “rimpallo delle responsabilità e mancanza di senso civico”

Una buca pericolosa in via Unità d’Italia ad Agrigento; pericolosa soprattutto per chi circola in motorino o in bici. Nella serata di ieri alcuni cittadini, notando la situazione di pericolo, hanno provato a contattare gli uffici della Polizia Municipale, per far mettere in sicurezza l’area. Foto e video postati sui social per spargere la voce ed evitare incidenti.

“Rimpallo delle responsabilità e l’assoluta mancanza di senso civico”, scrive l’agrigentino Salvo Ciulla che ha inoltrato stamattina la segnalazione al Comandante della Polizia Municipale e al protocollo del Comune. “Ieri sera proprio per segnalare un problema grave ho appurato ancora una volta i disservizi cui si deve confrontare costantemente e in maniera disarmata il cittadino. E’ vero, scrive Ciulla nel post pubblicato dal gruppo “Agrigento punto e a capo”, che la competenza in questione riguardava la Polizia Municipale per la segnalazione ma il punto è che dopo un certo orario gli uffici sono chiusi e non c’è nessun numero di emergenza cui fare riferimento per queste segnalazioni. Allora io e un’amica mia ci siamo sentiti in dovere di non voltare la faccia e di rimanere comunque li davanti a quella buca pericolosa per attivare una qualsiasi forma di servizio di emergenza ed intervento. Abbiamo chiamato il 113, il 112 e il 115 e tutti ci rispondevano alla stessa maniera: la competenza è della polizia municipale. Dopo avere pressato costantemente per via telefonica e denunciato la gravità della situazione qualcosa si è smosso dopo più di mezz’ora”, continua nel racconto Ciulla che sottolinea: “Potevamo tranquillamente andarcene a casa e lasciare incustodito quel luogo col rischio che qualcuno con un motorino o bicicletta inciampasse in quella buca e succedesse il guaio, nessuna volante di intervento che comunque arrivasse li sul posto e attivasse i contatti necessari con gli Enti preposti. Buca che era li da diverse ore, a quanto pare già dalla mattina, proprio davanti l’ingresso della Concessionaria auto e vicina ad altre attività commerciali. Possibile che nessuno se ne sia accorto e segnalato tempestivamente? E qui entra in gioco il secondo aspetto della riflessione: la mancanza del senso civico. Ciò che succede fuori casa mia non mi riguarda, tranne se viene toccato un interesse personale. Gli Enti pubblici hanno la loro grande responsabilità (e li ci si chiede come mai non si monitorano costantemente i lavori che vengono eseguiti dalle varie ditte di luce, gas, acqua, telefonia….) ma anche noi cittadini abbiamo la nostra responsabilità”, ha concluso nella nota l’agrigentino.