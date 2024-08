Il Volo alla Valle dei Templi, niente pellicce e cappotti ma solo tanta eleganza: cancelli aperti 

foto di Sandro Catanese

Nessuna pelliccia, niente cappotti, tanta eleganza ma soprattutto molte persone venute appositamente anche dall’estero. Tutto pronto per il primo dei due attesissimi concerti de “Il Volo” alla Valle dei Templi. L’evento, che sarà registrato e poi trasmesso la sera di Natale su Canale 5, rientra nella lunga lista di spettacoli a sostegno di “Agrigento Capitale Italiana della Cultura”.

E non sono ovviamente mancate le polemiche: dal budget destinato allo spettacolo al dress code “imposto” prima e “suggerito” poi. Niente, comunque, di estremo. Tanti abiti lunghi neri per le donne e abiti da cerimonia per gli uomini. Molte le persone che arrivano dall’estero: Giappone, Slovenia, Stati Uniti. Tanti anche gli agrigentini. Tra i politici, oltre le autorità locali, è in arrivo l’assessore regionale al Turismo Scarpinato. Non dovrebbe invece esserci il presidente della Regione Renato Schifani.