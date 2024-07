Incendio di sterpaglie in contrada Mosella, in azione canadair ed elicottero

Un vasto incendio è in corso nei pressi di contrada Mosella. In azione oltre ai vigili del fuoco e la forestale, che stanno lavorando da terra, anche un canadair e un elicottero che stanno cercando di domare dall’alto il fuoco. Il canadair sta prelevando l’acqua dal mar di San Leone; occhi all’insù per i bagnanti che stanno immortalando il momento.