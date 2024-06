Incendio distrugge auto di una 43enne ad Agrigento, indagini

Notte di fuoco ad Agrigento. Un incendio ha distrutto la Fiat Punto di proprietà di una 43enne del posto in via Platone, nel quartiere Bonamorone. Le cause del rogo sono al momento ignote: nessuna bottiglietta o tracce di liquido infiammabile sono state rivenute ma nessuna pista viene esclusa, compresa quella dolosa.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Presenti anche i carabinieri del Nucleo Radiomobile. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta ipotizzando il reato di danneggiamento a seguito di incendio.