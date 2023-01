Incognita parcheggio pluripiano, Di Rosa: “riaperto con tutte le certificazioni?”

Incognita parcheggio pluripiano di via Pietro Nenni ad Agrigento. A settembre chiuso a causa di un incendio, poi l’annuncio della riapertura per i festeggiamenti di Capodanno, poi un’altra volta chiuso, e il weekend appena trascorso, così come si legge da ordinanza a firma del sindaco Franco Miccichè, la riapertura temporanea legata ad eventi pubblici di prevedibile aggravamento del traffico veicolare, quale ad esempio l’apertura la sera del teatro per gli spettacoli. Insomma non c’è pace per una struttura che serve in città visto la carenza di posti auto.

“Lo stato in cui versa il parcheggio pluripiano tenuto chiuso per ben 4 mesi e mai pulito, riaperto in uno stato igienico sanitario da fare rabbrividire, in uno stato di precarietà strutturale e dei servizi igienici da rimanere scioccati”, cosi in una nota il Codacons Agrigento. “Noi ci chiediamo, riaperto con tutte le certificazioni? Adesso in assenza della risposta dal Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Agrigento, se non ci saranno rilasciate con immediatezza le copie dei certificati degli impianti ed una certificazione dell’Asp che ne certifichi lo stato igienico sanitario a norma di legge per un locale pubblico, mi incatenerò davanti la Prefettura“, dichiara nella nota Giuseppe Di Rosa, responsabile Regionale Dipartimento Trasparenza Enti Locali.