Interi quartieri al buio, Codacons Agrigento: “Sia rispettato contratto di gestione”

Strade al buio da parecchi giorni ad Agrigento. Sono molte le segnalazioni da parte di cittadini da tutti i quartieri della città non ultime le frazioni di Montaperto e Giardina Gallotti che lamentano il mal funzionamento degli impianti di pubblica illuminazione. Lamentele che sono state raccolte dal Codacons Agrigento con in testa il Responsabile Regionale Dipartimento Trasparenza Enti Locali Giuseppe Di Rosa.

“Abbiamo invitato l’amministrazione ad una maggiore e più attenta vigilanza sull’operato della ditta appaltatrice del servizio, richiamando la stessa al rispetto puntuale di quanto stabilito dal contratto e dal capitolato d’oneri, invitandola immediatamente al rimpiazzo dei punti luce rimossi e alla sostituzione delle lampade malfunzionanti o fulminate in tempi ragionevoli e compatibili(così come previsto nel capitolato d’oneri) con la tutela della pubblica incolumità (in alcuni casi sono passati anche fino a 5 anni ed oltre per la loro sostituzione)”, si legge nella nota denuncia del Codacons. “Laddove il presente stato di cose dovesse permanere e dovesse riscontrarsi il perdurante disinteresse dell’amministrazione alla problematica, ci vedremo costretti, in funzione della tutela degli interessi dei cittadini consumatori, ad attivarci, segnalando l’inerzia alla Corte dei Conti, per l’evidente danno erariale, e alla Procura della Repubblica di Agrigento, per quanto di competenza”, ha concluso Di Rosa.