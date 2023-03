La Fiaccolata dell’amicizia, Miccichè: “Agrigento capitale dell’accoglienza e dell’integrazione” (ft,vd)

“Agrigento città candidata a capitale della cultura 2025 oggi è capitale dell’accoglienza e dell’integrazione e lancia il suo grido di pace ed io facendomi portavoce e certo di interpretare i sentimenti di tutti noi lancio un appello affinchè la guerra che oggi affligge la nostra Europa e tutte le guerre del mondo possano trovare presto una risoluzione pacifica.Che la pace non sia più un traguardo da raggiungere ma quotidiana realtà per tutti i popoli del mondo. Che alla base della convivenza possa esserci il rispetto per le tutte le culture accogliendone la diversità e l’unicità che esprimono. Russia e Ucraina solo ieri erano qui a sfilare insieme per la pace

Un saluto sentito ai nostri amici della Turchia giunti qui dopo l’immane tragedia che li ha colpiti il mese scorso”. Questo il messaggio di saluto del sindaco di Agrigento Franco Miccichè dal Palazzo dei Giganti per dare al via alla tanto attesa fiaccolata dell’amicizia.

I gruppi folk con le fiaccole accese, con i loro abiti colorati, con i loro balli e musiche, come da tradizione, hanno attraversato la via Atenea, e poi hanno raggiunto la piazza Vittorio Emanuele per concludere la sfilata al Viale della Vittoria.

La città ha risposto bene, un fiume di gente ha accolto i gruppi folk tra applausi e selfie.

Le immagini