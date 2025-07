La piccola Mia selezionata per il concorso “Bimbi più belli d’Italia”

Ha solo 3 anni, ma con i suoi occhi azzurri profondi e i capelli biondi come il sole, Mia, una splendida bimba di Agrigento, è stata selezionata tra le più belle della Sicilia. Il prossimo 2 agosto sarà a Palermo per partecipare alle selezioni ufficiali del concorso nazionale “Bimbi più belli d’Italia”, un appuntamento importante che la vede protagonista insieme a tanti altri piccoli talenti provenienti da tutta la regione.

Un grande orgoglio per la sua famiglia e per tutta la comunità agrigentina, che segue con entusiasmo questa bellissima avventura. La dolce Mia ha già conquistato anche i riflettori della stampa: la sua fotografia è stata scelta per comparire sulla rivista VIP, in edicola questa settimana, in uno speciale dedicato ai volti più promettenti del concorso.

Una tappa significativa per la piccola Mia, che con il suo sorriso e la sua naturalezza incanta chiunque la incontri. Il sogno è appena cominciato.