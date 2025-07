Controlli dei Carabinieri: sanzioni per lavoro nero e violazioni in materia di sicurezza e privacy

Nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, volto alla prevenzione e alla repressione delle violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e di contrasto al gioco d’azzardo patologico, i Carabinieri della Tenenza di Mascalucia e della Sezione Operativa, congiuntamente al personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro NIL e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Catania ADM, hanno effettuato accertamenti presso alcune attività commerciali nel centro cittadino.

Nel corso delle verifiche, in un bar-tabaccheria di via Roma, gestito da un 37enne residente a Gravina di Catania, sono emerse gravi irregolarità in ambito lavorativo. Su 8 dipendenti presenti, infatti, 3 sono risultati impiegati senza regolare contratto di lavoro e, per questo motivo, sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di oltre 10.000 euro, a cui si è aggiunto un provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa e il recupero dei contributi previdenziali e assistenziali omessi.

Il commerciante è stato, inoltre, denunciato all’Autorità Giudiziaria perché non aveva sottoposto i lavoratori alle prescritte visite mediche previste dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e perché aveva installato impianti audiovisivi per controllare a distanza i dipendenti, in assenza, però, della necessaria autorizzazione.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni per garantire il rispetto delle norme a tutela dei lavoratori e per contrastare le forme di illegalità che minacciano la sicurezza e la legalità del tessuto economico locale.