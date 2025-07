Travelers’ Choice Awards 2025 di Tripadvisor al Giardino della Kolymbethra

Sono otto i Beni del FAI che hanno ottenuto il Travelers’ Choice Awards 2025 di Tripadvisor, il riconoscimento che li colloca tra il 10% delle destinazioni più apprezzate al mondo, sulla base delle opinioni espresse dai visitatori.

Da nord a sud, i luoghi premiati sono: il Castello di Avio (Sabbionara d’Avio, TN), Villa del Balbianello (Tremezzina, CO), Villa e Collezione Panza (Varese), Villa Necchi Campiglio (Milano), Villa Gregoriana (Tivoli, RM), Casa Noha (Matera), I Giganti della Sila e Casino Mollo (Spezzano della Sila, CS) e il Giardino della Kolymbethra (Valle dei Templi di Agrigento).

Il Travelers’ Choice Award si basa esclusivamente sulle recensioni e le valutazioni lasciate dagli utenti di Tripadvisor nell’arco degli ultimi 12 mesi: un riconoscimento espresso quindi “dal basso”,

che lo rende ancora più significativo e perfettamente in linea con la visione del FAI che da sempre considera centrale per la propria missione l’ascolto delle aspettative dei cittadini – primi beneficiari del suo lavoro – e ne promuove la partecipazione attiva, come dimostra in modo emblematico il censimento I Luoghi del Cuore.

Nel 2024, i Beni aperti al pubblico hanno accolto 1.127.530 visitatori, un dato in costante crescita, che testimonia l’interesse sempre più vivo nei confronti del patrimonio culturale e paesaggistico italiano e della proposta del FAI. Ma i numeri non sono l’unico obiettivo, l’aspetto qualitativo è altrettanto importante. Per questo la Fondazione da anni investe nell’ascolto dei propri visitatori: nel 2024, oltre 50.000 persone (di cui 17.000 straniere) sono state coinvolte nella compilazione di questionario di valutazione dopo la visita. Il livello di soddisfazione è risultato molto elevato, con un punteggio medio di 4,7 su 5. Particolarmente apprezzata l’accoglienza del personale (4,8) e l’acquisto online dei biglietti (4,7), a conferma dell’impegno costante del FAI per garantire la qualità del servizio in ogni fase dell’esperienza.

Nei Beni vengono adottate diverse misure per gestire gli impatti – positivi e negativi – legati alla relazione con il pubblico, a cominciare da un attento servizio di customer care che accompagna e supporta i visitatori. Strumenti fondamentali in questo processo, oltre ai questionari, sono il monitoraggio costante delle recensioni online e il dialogo quotidiano con il personale, che permettono di raccogliere indicazioni preziose per migliorare l’offerta. I dati raccolti vengono infatti integrati nei processi decisionali, favorendo lo sviluppo di attività mirate per pubblici diversi e con esigenze specifiche, affiancate da una comunicazione continua, inclusiva e sempre più personalizzata.

“Questo riconoscimento ci onora – afferma Marco Di Luccio, Direttore dei Beni – perché premia non solo la qualità dell’esperienza di visita, ma anche il senso più profondo del nostro lavoro: restituire voce e dignità a luoghi straordinari, trasformandoli in spazi vivi, capaci di coinvolgere, emozionare e trasmettere conoscenza.

Gestire e valorizzare un Bene per il FAI non significa semplicemente aprirlo al pubblico in condizioni impeccabili, ma interpretarne l’anima e raccontarla attraverso iniziative culturali, educative e partecipative, capaci di suscitare consapevolezza, senso di appartenenza e quindi di educare al rispetto e alla cura. In questo senso i nostri Beni contribuiscono a generare un impatto sociale concreto rafforzando il legame con le comunità, favorendo inclusione e accessibilità, sensibilizzando al valore del bene comune.

Visitare un Bene del FAI non è solo un’esperienza estetica o turistica – conclude Di Luccio – ma un gesto consapevole di sostegno alla nostra missione: contribuire, insieme, alla tutela e alla trasmissione del patrimonio culturale e paesaggistico italiano.”