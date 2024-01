La Sicilia nel cuore, fuori l’album “Sud” di Gianluca Mazzarella

Agrigentino doc ma dall’età di 8 anni vive lontano, a Bruxelles, chitarra a tracolla e fogli in tasca Gianluca Mazzarella, cantautore è rimasto ancorato alla sua terra e ha scritto delle canzoni che sono racchiuse nel suo primo album dal titolo “Sud”; album interamente dedicato alla Sicilia, con i suoi profumi, colori e odori.

“E se è vero che la meta in fondo è il viaggio stesso, un giorno mi è passato per la mente che il Sud potesse non essere necessariamente il punto di arrivo. Ma magari la stella da guardare per capire dove mi trovo, aggiustare la rotta lungo il cammino, comprendere il senso delle mie scelte, del mio crescere. SUD raccoglie canzoni scritte qui e la negli ultimi anni ed e’ il mio primo album”, dice Gianluca Mazzarella.

Tra i brani c’è ‘Moviti Ccà’ scritta in siciliano, si presta a un doppio piano di lettura, potendo essere da una parte, l’invito accorato fatto da un innamorato alla sua ragazza dopo un bisticcio a non lasciarlo, dall’altra, il canto malinconico e delicato rivolto proprio dalla nostra Terra ad ogni figlia e figlio che per ragioni varie e purtroppo a noi ben note, e’ costretta a vedere andar via, altrove.

SUD e’ disponibile su spotify al seguente link: