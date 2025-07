Lite tra giovani ad Aragona: bottiglie lanciate contro le auto posteggiate

Una lite tra giovani è degenerata nei giorni scorsi in un violento scontro con lancio di bottiglie. Ad avere la peggio è stata l’auto di un residente della via Duca di Serradifalco ad Aragona che ha trovato il lunotto della sua auto completamente distrutto.

Fatta l’amara scoperta il cittadino si è recato presso la locale stazione dei Carabinieri per denunciare l’accaduto. Secondo prime informazioni la zona dovrebbe essere coperta da telecamere che potrebbero dare un’aiuto ai militari dell’Arma per risalire ai responsabili.

“Risse, schiamazzi notturni e anche alcuni casi di vandalismo, l’ultimo in ordine di tempo, la rottura del lunotto posteriore di un residente della zona. Insomma, niente sonni tranquilli per i residenti di Aragona che abitano a ridosso dei mercatini coperti e della villa comunale. Purtroppo, non è soltanto il caldo a rendere difficili le notti estive. Ma è chiaro che non si può continuare cosi”, dichiara a “Tv Sicilia 24” il consigliere comunale Raimondo Chiara che continua: “I cittadini residenti mi segnalano problemi quasi giornalmente, non si possono digerire gli atti vandalici contro i beni comuni e le auto dei residenti che devono essere tutelati. Molti residenti mi hanno rappresentato il loro disagio, stanno vivendo un vero e proprio inferno a cui la politica deve porre un freno. Cercherò di trovare una soluzione immediata in accordo con l’amministrazione comunale per un controllo notturno che può avvenire con il personale comunale o possiamo pensare ad una vigilanza esterna. Porterò i disagi dei residenti di queste zone in tutti i tavoli pertinenti, una soluzione la dobbiamo trovare per ridare subito la giusta serenità”, ha concluso. (FOTO TVSICILIA24)