Menfi, un parco giochi in memoria del piccolo Gioele

Verrà inaugurata domenica 6 luglio alle 19.30 in via Palminteri, “La casetta di Gioele”, il parco giochi realizzato in memoria del piccolo Gioele Palminteri, che ha perso la vita il 17 agosto del 2023 all’ospedale dei bambini “Di Cristina” di Palermo, forse a causa di un virus molto aggressivo.

La realizzazione del parco, che sarà donato alla comunità menfitana, è stata possibile grazie alle tante donazioni ricevute dalla famiglia, che dopo due anni, e con il dolore che si portano dentro, stanno ancora aspettando che venga fatta luce sulla morte del loro bambino.

Al taglio del nastro saranno presenti le istituzioni civili e religiose ed Onorio Abruzzo presenterà l’evento.