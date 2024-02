Ladri “visitano” sede dell’Agenzia delle Entrate, stessa mano dietro raffica di furti?

Ladri in azione ad Agrigento. Ignoti malviventi, dopo aver forzato un infisso, sono riusciti ad intrufolarsi nella sede distaccata dell’Agenzia delle Entrate in piazza Metello. Una volta dentro, dopo aver rovistato dappertutto, hanno scassinato le macchinette automatiche di snack e bevande portando via le monete. Il bottino è ancora in corso di quantificazione. A fare la scoperta è stato il personale dell’Ente all’orario di apertura.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Agrigento che hanno avviato le indagini per dare un volto ai responsabili. Non è escluso che possano trattarsi degli stessi autori dei due furti verificatisi negli scorsi giorni nella sede distaccata del Libero Consorzio di Agrigento, a poca distanza da quello messo a segno in piazza Metello. La procura ha aperto un fascicolo d’inchiesta. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere presenti nella zona.