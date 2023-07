Lavoro, la Cgil ai sindaci: “fermare i cantieri nelle ore più calde”

“La criticità legata alle alte temperature, conseguenza dell’ ondata di calore che sta investendo il nostro paese e parimenti la nostra regione, esponendo a grave rischio lavoratrici e lavoratori impegnati in attività particolarmente esposte come quella dei cantieri del settore costruzioni e agricole, trasformando la questione in una vera e propria emergenza che nonostante le nostre ripetute campagne di sensibilizzazione, non ci restituiscono i risultati sperati in termini di sicurezza e prevenzione. E’ opportuno ricordare che la valutazione del rischio calore rientra nell’ambito della valutazione dei rischi così come recita il D.lgs n° 81/08, che individua altresì le misure di prevenzione e protezione idonee e da adottare in quanto lo svolgimento delle attività lavorative in condizioni di elevate temperature determinate da “ondate di calore estreme” rappresentano uno dei fattori di rischio e quindi di infortuni spesso anche mortali”. Cosi in una lettera i segretari della Cgil, Cgil Flai e Cgil Fallea che hanno inviato una missiva ai sindaci chiedendo la sospensione del lavoro durante le ore calde.

“Le elevate temperature, infatti, come è noto, possono causare malori o ridurre la capacità di attenzione del lavoratore, aumentandone il rischio di infortuni, rappresentando le stesse una delle cause. Occorre ricordare anche che nel luglio 2022 è stato prodotto da nota INPS-INAIL che basta percepire i 35 gradi per astenersi dalle attività lavorative.Abbiamo invocato la Regione per dare lo stop nelle ore più calde, Calabria e Puglia l’hanno fatto, la Sicilia no e dai dati le richieste di cassa integrazione sono minime. Per tali ragioni, nell’esercizio delle Vostre prerogative istituzionali, confidando anche nella Vostra sensibilità così come per le ordinanze che vietano i lavori edili che ricadono nelle località balneari per evitare di disturbare i vacanzieri, Vi invitiamo a emettere ordinanze che in relazione alle previsioni meteo blocchino le attività del settore delle costruzioni e agricole nella fascia oraria ove si preveda, in relazione ai bollettini Sias della protezione civile, di superare le temperature stabilite dalla legge”, concludono i sindacati.