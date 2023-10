Legambiente non parteciperà al sit-in a Punta Bianca, Mareamico e Marevivo: “Ce ne faremo una ragione”

“Legambiente non parteciperà al sit-in contro le esercitazioni al poligono Drasi,” così in una nota l’associazione ambientalista circolo Rabat di Agrigento annuncia il passo indietro alla manifestazione di protesta che si svolgerà domani alle ore 10 a Punta Bianca per bloccare l’Esercito.

“Non ci saremo, diversamente dallo scorso anno, perché noi non stiamo comodi tenendo “due piedi in una staffa”. In sede di audizione alla commissione ARS avevamo proposto di inserire il poligono Drasi all’interno dell’istituenda riserva naturale di Punta Bianca, Montegrande e Scoglio Patella, ciò avrebbe consentito di programmare la dismissione del sito militare. Ci aspettavamo che questa proposta fosse stata pienamente appoggiata dall’ associazione che ha indetto il sit-in, ma così non è stato, creando le condizioni per cui il poligono continuasse ad esistere. Il governo Musumeci, dopo queste audizioni, ha pertanto deciso di “lasciare fuori” l’area Drasi dalla perimetrazione della riserva proposta. Non si è voluto affrontare alla radice il problema, continua Legambiente, pur di poter dichiarare, a giugno del 2022, la riserva come istituita quando ancora non lo è. Come si fa adesso a sostenere che le esercitazioni militari sono incompatibili con la conservazione della natura presente a Punta Bianca?”

Dopo aver saputo della non partecipazione di Legambiente, le associazioni Mareamico e Marevivo, promotori del sit-in, dichiarano: “Legambiente non parteciperà al sit-in contro le esercitazioni a Drasy? Ce ne faremo una ragione! La battaglia condotta da Mareamico e Marevivo ha già prodotto ottimi risultati: dal 2 marzo 2022 non si è sparato più un colpo! E poi per quanto riguarda la vicenda in assessorato: non potevamo ottenere di più: era prendere o lasciare! E dopo 26 anni di attesa, non potevamo lasciare! In ogni caso gli assenti hanno sempre torto!”