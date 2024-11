Libero Consorzio Agrigento, proseguono gli incontri con le scuole sulla tutela ambientale

Proseguono gli incontri con gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado organizzati dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Domani 26 novembre e giovedì 28 novembre, a partire dalle ore 9:15, gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Rosario Livatino” di Porto Empedocle, diretto dal prof. Claudio Argento, incontreranno i funzionari del Settore Ambiente per conoscere le attività di tutela svolte dal Libero Consorzio e i problemi causati dall’abbandono dei rifiuti sull’intero territorio.

Il ciclo di incontri, programmati con la collaborazione dei dirigenti scolastici di vari Istituti, è finalizzato alla sensibilizzazione degli studenti più giovani su un problema dalle pesanti conseguenze sulla qualità dell’ambiente e sullo stesso bilancio dell’Ente, costretto a spese sempre più impegnative per la bonifica delle strade provinciali e delle aree adiacenti ad esse.

Anche in queste occasioni agli alunni e ai docenti sarà distribuito un pieghevole realizzato dal Settore Ambiente per illustrare i danni sull’ambiente e sull’economia derivante dall’abbandono dei rifiuti e le buone pratiche per mantenere pulita e accogliente le nostre città, e in particolare Agrigento in vista delle iniziative previste per “Agrigento Capitale della Cultura 2025”.