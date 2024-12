Lions Club Agrigento Host, alla cerimonia di auguri l’ingresso di tre nuovi soci

Nella serata di ieri, presso l’elegante cornice dell’Hotel della Valle di Agrigento, si è svolta la tradizionale Cerimonia degli Auguri di Natale del Lions Club Agrigento Host, presieduto dalla Prof.ssa Nancy Arena. Una serata all’insegna della convivialità e dello spirito lionistico, impreziosita dalla presenza di illustri ospiti come il Past Governatore del Distretto Lions 108 Yb Sicilia e socio del nostro Club, Valerio Contrafatto, il Presidente della Zona 26, Francesco Pira, e il Presidente del Leo Club Agrigento Host, Francesco Bonfiglio.

Nel corso dell’evento, la presidente Nancy Arena ha sottolineato l’importanza di momenti come questi: «La Cerimonia degli Auguri rappresenta un’occasione preziosa per rinsaldare i legami di amicizia e condivisione che ci uniscono come Lions, ma anche per riflettere sul nostro impegno verso la comunità. Questo periodo di festa ci sprona a rinnovare la nostra missione di servizio con entusiasmo e dedizione».

La serata ha visto anche un momento speciale per il Club: l’ingresso di tre nuovi soci e un trasferimento, testimonianza del continuo arricchimento della nostra grande famiglia lionistica. Sono stati accolti con calore: Eliseo Giorgio (ex Leo), presentato dal socio Salvatore Malluzzo, GST del Club; Vito Fortezza, presentato dalla socia Rosa Maria Gaglio; Maria Vella, presentata dal socio Leonardo Pitruzzella mentre Daniela Fiorentino è la socia trasferita nel Club.

A riguardo, la presidente ha aggiunto: «L’ingresso di nuovi soci rappresenta un passo importante per la crescita del nostro Club. Ognuno di loro porta con sé entusiasmo, competenze e nuove prospettive che, ne sono certa, arricchiranno il nostro lavoro e il nostro servizio alla comunità».