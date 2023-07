Lo stadio Esseneto sarà presto accatastato

Lo stadio “Esseneto” finalmente potrà rientrare nel novero delle proprietà del Comune di Agrigento attraverso l’accatastamento. Costruito nel 1930 nessuno sino ad oggi si era accorto che lo stadio, oltre a non essere accatastato risulta realizzato in minima parte su aree private. Nessuno tranne l’assessore all’urbanistica e sport, Gerlando Piparo, che si è accorto della rilevante anomalia ed ha avviato l’iter per risolvere la questione. Sull’albo pretorio è stato pubblicato l’intero carteggio e a breve la vicenda troverà giusta soluzione e lo stadio sarà inserito definitivamente e formalmente nelle proprietà del Comune.