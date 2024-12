L’Ordine degli avvocati festeggia 150 anni, la cerimonia al teatro Pirandello

L’occasione della celebrazione del 150° ANNIVERSARIO DELL’ISTITUZIONE DELL’ORDINE FORENSE AGRIGENTINO (1874-2024), è la celebrazione di tutta l’Avvocatura Agrigentina, l’evento centrale si terra venerdì 13 dicembre p.v. al Teatro Pirandello e si svolgerà in tre momenti.

Ad Aprire le celebrazioni l’inaugurazione della rassegna fotografica “Avvocatura Agrigentina una storia lunga 150 anni”la cui esposizione permanente dal 13/12 al 27/12 2024 sarà ospitata nella chiesa di Santa Sofia chiostro teatro Pirandello

Il percorso di immagini racconta il Foro Agrigentino, lungo i tre secoli nei quali si snoda la sua storia, attraverso la vita e la professione degli uomini e delle donne avvocato.

L’attività degli avvocati si interseca con la vita economica sociale e politica del territorio nel quale viene svolta la professione, ed inevitabilmente risente dei mutamenti del corso della storia, la vita dell’avvocato si incontra e si scontra con i bisogni, le richieste e le domande di quanti in ogni tempo gli si affidano a tutela delle proprie ragioni, a salvaguardia di un proprio diritto ed in ogni caso per ricevere una risposta di giustizia.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Agrigento ha voluto aprire la celebrazione di questo importate anniversario alla cittàavvertendo, la necessità di proteggere, di tramandare l’esempio, di coltivare e divulgare la storia del foro agrigentino attraverso la conoscenza degli uomini e delle donne che ne sono stati i protagonisti, nella certezza che la conoscenza delle proprie radici sia fondamentale per costruire un solido futuro.

Le Celebrazioni proseguiranno con un viaggio, lungo questi 150 anni rappresentato dalla Piece Teatrale “L’ Avvocatura Agrigentina si racconta……” messa in scena grazie al talento artistico di tanti colleghi avvocati.

Il foro agrigentino ha una grande e nobile tradizione che affonda le sue radici nel 1874, fu primo presidente Nicolò Gallo, tra l’altro ministro di Grazia e Giustizia nel governo Giolitti, è oggi il secondo foro per grandezza del distretto di Corte D’appello di Palermo, ha annoverato tra i suoi iscritti tanti fulgidi esempi di professionalità, avvocati illustri, mirabili oratori, professionisti valorosi, grandi giuristi, donne e uomini che hanno reso onore all’arte forense.

La celebrazione che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Agrigento ha inteso racchiudere nella manifestazione pubblica che si svolgerà il prossimo 13 dicembre si concluderà con la tradizionale “Cerimonia delle Toghe” nella quale quest’ anno saranno consegnati i riconoscimenti per i 25 anni di iscrizione all’albo “Toga d’Argento”.

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Agrigento con l’evento celebrativo vuole condividere con gli iscritti il patrimonio culturale che il foro ha consegnato alla sua città ed al territorio della provincia, ricostruito attraverso quanto è conservato negli archivi dell’Ordine, e trasposto nella rassegna fotografica e nella rappresentazione teatrale, nella convinzione profonda che la conoscenza concorre a formare l’identità dell’avvocato.

Di qui l’avvertita necessità di arricchirci della nostra storia per avere consapevolezza di portare a termine un ministero alto e nobile e per riscoprire le ragioni del “volere essere avvocato”.

Abbiamo vissuto sulla nostra pelle tanti cambiamenti epocali, alcuni tali da mettere in discussione la figura stessa dell’avvocato, ma la “nostra” storia, che questa Celebrazione ci dà la possibilità di far conoscere ed apprezzare, vuole sottolineare l’importanza di non smarrire la nostra identità e di rivendicare con orgoglio il ruolo svolto dall’avvocato in questi 150 anni, a tutela dei diritti fondamentali dell’individuo, preservando con fierezza l’autonomia e l’indipendenza da ogni potere.