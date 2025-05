Lotto, vinti quasi 30 mila euro a Castrofilippo e oltre 12 mila euro ad Agrigento 

Il Lotto premia la Sicilia. Nell’ultima estrazione, come riporta Agipronews, da segnalare una doppietta da 40.950 euro: a Castrofilippo, in provincia di Agrigento, colpo da 28.500 euro con tre ambi e un terno in piazza Giovanni XXIII, mentre ad Agrigento vinti 12.450 euro grazie a quattro terni e una quaterna in piazzale Roma. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,6 milioni di euro, per un totale di 479,6 milioni di euro da inizio 2025.