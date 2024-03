Mandorlo in fiore, ecco come cambia la circolazione per la Fiaccolata dell’Amicizia

In occasione della Fiaccolata dell’amicizia che si svolgerà venerdì 15 marzo e della sfilata di domenica 17 marzo cambia la circolazione stradale nelle vie e piazze: piazza Pirandello, via Atenea, piazzale A. Moro, viale della Vittoria, via Acrone, via Esseneto, via Callicratide, via Manzoni fino allo stadio Esseneto, al fine di assicurare il corretto svolgimento degli eventi nonché assicurare l’incolumità pubblica e la sicurezza stradale durante lo “Street Folk Festival” nei giorni 14 e 16 marzo.

Per Venerdì 15 Marzo 2024 in occasione della “Fiaccolata dell’Amicizia” la circolazione veicolare sarà regolamentata come segue:

PIAZZA PIRANDELLO: Divieto di sosta con rimozione in tutta la piazza e divieto di circolazione dalle ore 14.00 fino a cessato bisogno, ad eccezione dei mezzi di Soccorso e degli automezzi delle Forze dell’Ordine; Quanti provengono da vía Bac Bac, per raggiungere la via Empedocle, la via Garibaldi e la via Orfane/Barone devono transitare per la via Amendola; I residenti di via Orfane/Barone, provenienti da piazza Sinatra, per raggiungere le loro abitazioni possono transitare a sinistra per piazza Pirandello (lato panificio);

VIA ATENEA: Chiusura al transito veicolare, dalle ore 14.00 fino a cessato bisogno;

PIAZZA V .EMANUELE: giorno 14/03/2024 dalle ore 07.00, nel piazzale antistante la banca San Paolo verrà istituito il divieto di sosta con rimozione al fine di consentire il montaggio della tenda del P.M.A., dalle ore 14.00 e fino a cessato bisogno, nel parcheggio lato Prefettura, viene istituito il divieto di sosta con rimozione con l’avvertenza che, al passaggio dei gruppi, all’altezza delle Poste sarà attuata la chiusura al transito veicolare, verso Piazza Marconi, con possibilità per chi proviene dalla via Imera di svoltare a sx per via Cicerone, via S.Vito e la bretella del viadotto Garibaldi ;

PIAZZALE ALDO MORO: Divieto di sosta con rimozione dalle ore 14.00 fino a cessato bisogno in tutta la piazza e divieto di circolazione nella discesa Banca Unicredit;

PIAZZA MARCONI: Divieto di sosta con rimozione in tutta la piazza dalle ore 14.00 e divieto di circolazione dalle ore al passaggio dei gruppi fino a cessato bisogno a tutti i veicoli;

VIALE DELLA VITTORIA: Chiusura al transito veicolare in direzione Piazza Marconi all’altezza dell’ex Caserma dei Vigili del Fuoco al passaggio dei gruppi; Chiusura al transito veicolare in direzione Piazza Marconi area di intersezione Salita Coniglio

VIA CRISPI: Chiusura al transito veicolare in direzione Piazza Marconi area di intersezione tra la via Crispi e la via Ugo La Malfa al passaggio dei gruppi; Chiusura al transito veicolare in direzione Piazza Marconi all’altezza dell’incrocio Crispi-Sturzo con obbligo di svolta a dx direzione via Crispi a valle al passaggio dei gruppi;

VIA EMPEDOCLE: Chiusura al transito veicolare in direzione Piazza Marconi all’altezza del Tunnel Piedigrotta, ad eccezione dei residenti di via Empedocle al passaggio dei gruppi;

VIA ACRONE – VIA ESSENETO -VIA CALLICRATIDE: Chiusura al transito veicolare nel tratto compreso, tra l’incrocio con via Esseneto e Piazza Marconi, e incrocio Via Esseneto-Acrone e Esseneto -Callicratide e Callicratide-Dante,

VIA PETRARCA LATO MARE: Divieto di sosta con rimozione ad esclusione dei pullman che accompagnano i gruppi; Nelle suddette vie, sarà consentito l’accesso ai veicoli delle Forze dell’Ordine, di Soccorso, Antincendi ed eventuali mezzi autorizzati dal comando della Polizia Locale.

Le aree di parcheggio individuati per gli Autoveicoli pubblici e privati sono Piano San Gregorio, parcheggio multipiano via Empedocle, C.da Cugno Vela e Viale Sicilia a Fontenelle; per gli Autobus turistici: quanti provenienti da SS 640, SS 115, SS 122, dopo aver accompagnato i passeggeri in P.le La Malfa, sosteranno presso il parcheggio Cugno Vela, quanti provenienti da SS 118 e SS 189, dopo aver accompagnato i passeggeri in Piazzale Rosselli, sosteranno lungo il Viale Sicilia fraz. Di Fontanelle.