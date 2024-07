Poste Italiane: accordo con l’ASP di Agrigento per gli inviti agli screening di prevenzione

Prosegue l’impegno di Poste Italiane a fianco delle Pubbliche Amministrazioni e si allargano le sinergie. Progetti sempre più virtuosi in ambito sanitario.

Sin dal contributo logistico e tecnologico durante la pandemia, con l’implementazione della piattaforma per la prenotazione dei vaccini e l’intensa attività di distribuzione dei sieri, l’Azienda ha messo a disposizione le proprie competenze per progetti rivolti alla salute dei cittadini.

Nel tempo questo know-how si è implementato grazie ai servizi e alla capillarità sul territorio, con l’obiettivo di fornire strumenti alle Pubbliche Amministrazioni per le importanti campagne di prevenzione di alcuni tumori.

Hanno fatto da apripista le sinergie con le ASP di Palermo e Trapani, che hanno collaborato con l’Azienda per sviluppare programmi di comunicazione a cittadini in target, con l’obiettivo di raggiungerli e coinvolgerli negli screening oncologici, con esami semplici e gratuiti. Poste Italiane ha offerto servizi per ogni fase del processo, dalla stampa e imbustamento e invio delle lettere. Oltre alla produzione e al recapito di kit per l’autotest e al ritiro delle provette al domicilio e video tutorial a supporto delle campagne specifiche.

Nel mese di luglio è stata avviata anche la collaborazione con l’Azienda Sanitaria della provincia di Agrigento. È infatti on air la campagna per la prevenzione del tumore al colon retto, dedicata a uomini e donne tra i 50 e i 69 anni.

Un primo panel di 150mila cittadini sta ricevendo gli inviti per partecipazione agli screening, che, oltre al tumore al colon retto, mireranno alla prevenzione del tumore mammario e alla cervice uterina.

In particolare, per la prevenzione dei tumori al colon retto, la lettera contiene le indicazioni per effettuare il test, dal ritiro della provetta, alle istruzioni per l’autoprelievo, fino alla riconsegna del campione.

La sinergia tra Poste e l’ASP di Agrigento conferma l’impegno dell’Azienda in ambito sanitario per coadiuvare, semplificare e informatizzare i processi di contatto con i cittadini.