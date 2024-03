Mandorlo in fiore, le scuole incontrato i gruppi folk in piazza Cavour

Nell’ambito del 76° Mandorlo in Fiore, l’Amministrazione comunale ha pensato di dedicare una giornata di approfondimento e socializzazione agli studenti di tutte le scuole della città dal tema “La scuola incontra il folklore dei gruppi stranieri“.

Un momento che vuole offrire agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, nella mattina del giorno 14 marzo, dalle ore 10,00 in piazza Cavour, la bellissima opportunità di far conoscere e incontrare le delegazioni dei gruppi folkloristici esteri che si esibiranno a ritmo di danza e musica.

Il Provveditore agli studi, Mariella Buffa, ha trasmesso una nota allegando l’invito del Comune all’iniziativa, affinché tutte le scuole della città diano massima diffusione all’evento, che sarà un immancabile momento per condividere attimi di festa nel nome della pace e della fratellanza tra i popoli.

L’iniziativa è stata pensata dal Sindaco e fortemente voluta dall’assessore alla Pubblica istruzione, Gioacchino Alfano, in collaborazione con il coordinatore della 76° edizione del Mandorlo in Fiore, l’assessore Carmelo Cantone, e tutta la Giunta Comunale, così da consentire agli studenti di vivere pienamente le emozioni e la gioia che la manifestazione riserva.