Agrigento 2025, inaugurata la mostra “Cultura Panis”

È stata inaugurata nei locali della Camera di Commercio di Agrigento, in via Atenea, la mostra “Cultura Panis”, un’esposizione dedicata ai pani tradizionali d’Italia, promossa da Fiesa Confesercenti nell’ambito delle iniziative per Agrigento 2025 Capitale italiana della cultura.

L’apertura della mostra è stata preceduta dal convegno “La sana alimentazione in un mondo che cambia”, che ha visto la partecipazione di esperti del settore alimentare, nutrizionisti, rappresentanti delle associazioni di categoria e del mondo scolastico, ponendo l’accento sull’importanza di una corretta alimentazione in relazione alle sfide sociali e ambientali contemporanee. Nel suo intervento il coordinatore nazionale di Fiesa Confesercenti Ermanno Anselmi ha sottolineato come da sempre il pane abbia un ruolo centrale nella nostra alimentazione mediterranea. “È simbolo di condivisione, frutto di lavoro artigianale, ma anche specchio dei cambiamenti – ha aggiunto – che attraversano il nostro tempo. Oggi, di fronte alle nuove sfide globali – dai mutamenti climatici ai cambiamenti nelle abitudini alimentari – i panificatori sono chiamati a rinnovare la tradizione, tenendo conto delle esigenze e delle aspettative dei consumatori”.

A tagliare il nastro inaugurale sono stati il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, insieme alla dirigente scolastica dell’Istituto “G. Ambrosini” di Favara, Alessia Gruccione, e alla dirigente dell’Istituto “M.L. King” di Favara, Mirella Vella. Con loro anche il vicepresidente nazionale di Confesercenti, Vittorio Messina. “La mostra “Cultura Panis” ha dichiarato il vice presidente nazionale di Confesercenti Vittorio Messina – intende valorizzare le produzioni artigianali regionali, raccontando la storia e la cultura del pane come elemento simbolico di identità, condivisione e tradizione”. L’esposizione resterà aperta al pubblico nei prossimi giorni con ingresso gratuito.