Maxi sequestro di cocaina ad Agrigento, plauso del Sindacato Autonomo di Polizia

“È sicuramente un grande risultato quando gli uomini e le donne della Polizia di Stato raggiungono un obiettivo cosi importante come quello che la Squadra Mobile di Agrigento, diretta dal Vice Questore Aggiunto Dott. Giovanni Minardi, ha finalizzato la notte tra domenica e lunedì scorso.” Così in una nota il segretario provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia, Ferdinando Cavallaro.

“L’arresto del reo ed il sequestro di 30 chili di cocaina pura è un esito positivo per un’attività di indagine vecchio stampo, proprio effettuata sul territorio.Per i miei lunghi trascorsi alla Squadra Mobile di Agrigento ed anche perché conosco personalmente tutti gli operatori in quel settore, quest’attività operativa ha provocato in me una forte sensazione di giustizia e voglio fare un plauso al Dottore Minardi che con dovizia di particolari e capacità di gestione dell’ottimo personale ha saputo portare a termine questo elevatissimo risultato investigativo. Risultato che incide positivamente sulla nostra provincia, poiché aver tolto dal mercato nefasto quasi 10 milioni di cocaina ha certamente innalzato le aspettative di sicurezza di tutta la cittadinanza.” conclude il SAP.