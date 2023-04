Messa in sicurezza di ponti e viadotti nell’agrigentino, pubblicato bando

Nuovi interventi da parte del Libero Consorzio Comunale di Agrigento sono previsti sui ponti e viadotti della rete viaria di propria competenza. E’ stato infatti pubblicato il bando di gara per l’Accordo Quadro annuale con un solo operatore economico per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza di ponti e viadotti lungo undici strade interne, e precisamente le Strade Provinciali n. 26, 4, 25, 79, 42, 47, 15, 11, 5, 20 e 21. Anche questi interventi, progettati dai tecnici del Settore Infrastrutture Stradali, rientrano tra quelli finanziati con DM 225//2021 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti della rete viaria di Province e Città metropolitane.

L’importo a base d’asta dei lavori, che dovranno essere eseguiti entro 365 giorni, è di 2.200.000,00 euro, compresi 66.000,00 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

La gara sarà effettuata in modalità integralmente telematica e tramite inversione procedimentale, e le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 3 maggio 2023 esclusivamente attraverso il portale appalti del Libero Consorzio, mentre l’apertura delle offerte avverrà a partire dalle ore 8:30 del 4 maggio nella sala gare del Libero Consorzio (via Acrone n. 27).