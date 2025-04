Minaccia con un coltello moglie e figlia durante lite in casa, denunciato 

Momenti di tensione in un’abitazione nella periferia di Agrigento dove un cinquantenne, al culmine di una lite in famiglia, avrebbe minacciato con un coltello la moglie e la figlia. Sono stati alcuni residenti della zona, forse dopo aver sentito trambusto, a chiamare il numero unico di emergenza. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno riportato la calma ed evitato conseguenze ben peggiori.

Non è chiaro quale sia stato il motivo che abbia scatenato l’ira dell’uomo. Secondo quanto ricostruito, il cinquantenne avrebbe litigato con la moglie coetanea e, quando la figlia è giunta in soccorso della madre, avrebbe puntato un coltello all’indirizzo dei due congiunti. Nei confronti dell’uomo è scattata una denuncia per minacce.