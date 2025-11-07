Morto “u profissuri” Peppino Iacolino

E’ morto ad Agrigento Giuseppe Iacolino, 97 anni, per tutti“ Peppino”, o “’u professuri” uomo colto, intelligente, profondamente legato alla vita e alla sua amata moglie Mimma. Lascia un ricordo affettuoso in quanti lo hanno conosciuto e stimato.

Giuseppe Iacolino, padre dell’ex euro-deputato Salvatore, ha rappresentato una figura di grande equilibrio, cultura e umanità.

I funerali avranno luogo domani alle ore 15:30 nella chiesa Madonna della Provvidenza (campo sportivo), da dove la salma sarà accompagnata al Cimitero di Favara.