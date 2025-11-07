Agrigento

Morto “u profissuri” Peppino Iacolino

I funerali avranno luogo domani alle ore 15:30 nella chiesa Madonna della Provvidenza

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

E’ morto ad Agrigento Giuseppe Iacolino, 97 anni, per tutti“ Peppino”, o “’u professuri” uomo colto, intelligente, profondamente legato alla vita e alla sua amata moglie Mimma. Lascia un ricordo affettuoso in quanti lo hanno conosciuto e stimato.

Giuseppe Iacolino, padre dell’ex euro-deputato Salvatore, ha rappresentato una figura di grande equilibrio, cultura e umanità.

I funerali avranno luogo domani alle ore 15:30 nella chiesa Madonna della Provvidenza (campo sportivo), da dove la salma sarà accompagnata al Cimitero di Favara.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1

Continua a sfogliare

Le pagine successive sono oscurate: acquista il numero completo per leggere tutto il settimanale.

banner omnia congress

Ultime Notizie

Palermo

Cinema, Alessio Vassallo nei panni di Fra Biagio Conte: al via le riprese del film
Agrigento

Morto “u profissuri” Peppino Iacolino
Sciacca

All’Ente Parco di Agrigento affidata la gestione Casa Museo “Francesco Scaglione” di Sciacca
Cultura

Agrigento, tutto pronto per il Premio “Dona Maiora”
Cultura

L’Efebo d’oro Film Festival, appuntamento ad Agrigento e Palermo
Ultime Notizie

Maltempo, strada allagata tra Gela e Vittoria