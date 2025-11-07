Sciacca

All’Ente Parco di Agrigento affidata la gestione Casa Museo “Francesco Scaglione” di Sciacca

A firmare la stipula del verbale di consegna l'assessore Di Paola, il dirigente VI Settore Aldo Misuraca e il funzionario responsabile locale dell’Ente Parco Vincenzo Noto

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Custodia, tutela, valorizzazione, gestione e fruizione della Casa Museo “Francesco Scaglione” di Sciacca. Di questo si occuperà l’Ente Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi di Agrigento a cui il Comune di Sciacca ha affidato il sito di piazza Don Minzoni, nel centro storico della città, ritenuto una testimonianza unica in provincia di museo ottocentesco “d’ambientazione” contenente opere e oggetti di valore storico e artistico.

Alla presenza dell’assessore ai Musei Simone Di Paola, del dirigente VI Settore Aldo Misuraca e del funzionario responsabile locale dell’Ente Parco Vincenzo Noto, si è preceduto ieri alla stipula del verbale per il passaggio di consegne della gestione e della custodia della casa museo Scaglione.

Tale atto, in attuazione di una convenzione stipulata fra i due Enti nel 2024, evidenzia l’assessore Simone Di Paola, “punta a una migliore e più efficiente gestione dei siti museali della città di Sciacca; infatti unitamente alla Casa Museo Scaglione è già transitato nella gestione dell’Ente Parco anche il Museo del Mare che oggi inaugura il nuovo allestimento”.

“Grazie a questa scelta – aggiunge l’assessore Di Paola – si migliorerà sensibilmente la fruizione e la gestione di uno dei siti museali più belli e suggestivi della nostra città, unendo le forze dei due enti con l’obiettivo di offrire una sempre migliore utilizzazione del nostro patrimonio artistico e museale”.

