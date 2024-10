Notte di fuoco a Fontanelle, bruciate due auto: al via le indagini 

Notte di fuoco a Fontanelle, quartiere periferico a nord di Agrigento. Due auto sono state danneggiate da un incendio divampato in via Giacomo Serpotta, nei pressi del campo sportivo comunale. Si tratta di una Fiat Grande Punto e di una Opel Corsa vecchio modello.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona che, notando una colonna di fumo, hanno chiamato i vigili del fuoco. I pompieri, una volta giunti sul posto, hanno domato l’incendio. Al via le indagini per chiarire le cause del rogo. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, compresa la natura dolosa.