Omicidio-suicidio ad Agrigento, oggi i funerali di Ilenia Bonanno

Si celebreranno oggi pomeriggio alle 15:30, nella chiesa Madonna della Divina Provvidenza nel quartiere del campo sportivo, i funerali di Ilenia Bonanno, la donna di quarantacinque anni uccisa dal marito lo scorso giovedì a Fontanelle al culmine di una lite. La procura di Agrigento, dopo aver disposto l’autopsia, ha dissequestrato la salma della ragazza.

Stesso discorso per il marito Daniele Gallo Cassarino, 47 anni, i cui funerali si sono già celebrati nella giornata di ieri nel quartiere di Fontanelle. Una storia drammatica culminata nel sangue. L’omicidio-suicidio si è verificato cinque giorni fa in una palazzina in via Alessio Di Giovanni. Secondo quanto emerso dall’autopsia effettuata dal medico legale Alberto Alongi Ilenia, sul cui corpo sono state rilevate lesioni, avrebbe provato a difendersi prima di essere soffocata con un cuscino dal marito.

Quest’ultimo, dopo il delitto, si sarebbe provocato dei tagli ai polsi prima di impiccarsi. Le indagini della Squadra mobile di Agrigento guidata dal vicequestore aggiunto Giovanni Minardi, coordinate dal procuratore Salvatore Vella e dal sostituto Cecilia Baravelli, sono ormai in dirittura di arrivo.