Il Cardinale Reina torna ad Agrigento, la messa nella cappella del seminario arcivescovile

Il card. Baldo Reina, vicario del Papa per la diocesi di Roma, è tornato in questi giorni in Sicilia e nell’Arcidiocesi di Agrigento. Non veniva nella sua terra dall’agosto dello scorso anno, certamente non dopo la creazione a Cardinale durante il concistoro ordinario pubblico, del 7 dicembre 2024, presieduto da Papa Francesco.

Nel pomeriggio di ieri il Cardinale Reina ha celebrato la Messa nella cappella del Seminario Arcivescovile di Agrigento, dove, nel 1981, ha iniziato il percorso di formazione fino all’ordinazione presbiterale nel 1995. Ad accoglierlo il rettore, don Stefano Nastasi ed i formatori del Seminario. Oltre agli alunni del Seminario erano presenti, per rappresentanze, gli Amici del Seminario, i docenti e i presbiteri della città.

Oggi il Cardinale Reina sarà a San Giovanni Gemini, per l’abbraccio con la sua comunità di origine che, unitamente al, vicino comune di Cammarata, lo accoglieranno nella Chiesa Madre di San Giovanni Gemini dove alle ore 12:30 presiederà la solenne concelebrazione eucaristica in onore della festa di Gesù Nazzareno.(FOTO L’AMICO DEL POPOLO)