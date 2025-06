Insegnante scompare da Canicattì, attivato il piano di ricerca

Non si hanno più notizie di Gaetana Capodici, 57 anni, insegnante originaria di Favara ma residente a Canicattì. La donna ha fatto perdere le sue tracce nel pomeriggio di venerdì 13 giugno quando si sarebbe allontanata dalla sua abitazione in via Carlino a bordo di una Opel Mokka targata EX972RG.

A denunciarne la scomparsa sono stati i parenti. Dopo le prime ricerche da parte dei Carabinieri della compagnia di Canicattì è stato attivato dalla Prefettura di Agrigento il piano di ricerca per le persone scomparse.

I militari dell’Arma stanno setacciando tutto il territorio canicattinese e i paese limitrofi, e stanno verificando se, come sembrerebbe abbiano accertato i parenti, sia uscita effettivamente senza telefono e documenti. Chiunque la conoscesse e l’avesse vista può contattare il 112.