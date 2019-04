Operazione “Montagna”: cittadinanza onoraria al col. Andrea Azzolini

Martedì prossimo alle ore 10,30 si terrà presso il comune di Montegrosso Montegrosso Pian Latte la cerimonia per la consegna al Ten. Col. dei Carabinieri Andrea Azzolini – che ha prestato servizio ad Agrigento, con brillanti risultati al comando del Reparto operativo della città dei templi – la “Cittadinanza onoraria” con la seguente motivazione “Considerato un “figlio” di Montegrosso Pian Latte, in segno di riconoscenza per: l’altissimo senso del dovere, le non comuni doti umane, il costante impegno professionale e civile proficuo sempre al servizio dello Stato e dei più deboli nella lotta per l’affermazione dei principi di legalità e pace, sia in Italia che all’Estero. Valori che hanno sempre caratterizzato le sue azioni nel corso della carriera, come punti cardine del senso di appartenenza all’Arma dei Carabinieri.”

Tale onorificenza – scrive in una nota stampa il sindaco di Montegrosso Pian Latte, è scaturita nella mia mente, leggendo le notizie riportate dal giornale on-line Grandangolo di Agrigento, inerenti l’operazione dei Carabinieri denominata “Montagna”, quel rapporto del Ten. Col. Azzolini Andrea, pubblicata il 22/01/2018. Tale delicatissima operazione contro la “mafia – Cosa nostra” è stata condotta dai Carabinieri di Agrigento con risultati eccezionali (56 arresti).

L’articolo metteva in risalto le doti investigative del Ten. Col. Azzolini che aveva diretto personalmente le indagini, in qualità di Comandante di quel Reparto Operativo. Impressionato da tale pubblicazione, decisi di approfondire la vicenda e la vita militare di Andrea, figlio di una nostra concittadina che aveva frequentato assiduamente questo borgo per 19 anni, cioè fino al momento in cui è stato ammesso all’Accademia Militare di Modena.

Ho potuto così constatare che nei suoi venticinque anni nell’Arma dei Carabinieri si è sempre distinto per un sentimento di servizio a favore del rispetto della legalità, sia in Italia che all’estero, ricevendo numerosi riconoscimenti: “Civica Benemerenza” da 11 Comuni e Unione dei Comuni del Salento (Puglia) per la sua abnegazione nel servizio a favore delle Comunità e dei cittadini, in particolare quelli più deboli; Elogi da Comandi operanti in territorio estero (Kosovo – Sarajevo); Encomi per altrettante operazioni di servizio effettuate contro la malavita comune e organizzata in Puglia; Encomio Solenne proprio per l’operazione denominata “Montagna” in Agrigento (Sicilia).

Essendo stato anch’io un figlio della Benemerita (anche se per pochi anni) ho ritenuto opportuno proporre alla Giunta l’idea di concedere ad Andrea Azzolini, considerato parte della nostra comunità ed espressione dei più alti valori propri dei cittadini del nostro Paese, la “Cittadinanza onoraria” di Montegrosso Pian Latte.

La Giunta ha accolto la richiesta, quindi il tutto è stato presentato al Consiglio Comunale che, all’unanimità, ha votato in favore per la concessione di tale onorificenza”.