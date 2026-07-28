Percorrono contromano via Atenea, caccia a due automobilisti “indisciplinati” 

È caccia ai due automobilisti che, nel pomeriggio di sabato, hanno percorso contromano via Atenea mettendo a rischio l’incolumità dei passanti. Si tratta di una donna alla guida di un Suv e un uomo che guidava un’utilitaria.

I due trasgressori, come se nulla fosse e in barba a qualsiasi regola, hanno attraversato un lungo tratto del salotto buono della città fino ad uscire da Porta di Ponte. Alcuni passanti hanno immortalato la scena con i cellulari e le immagini adesso potrebbero essere utili all’individuazione degli automobilisti. Gli agenti della polizia locale sono al lavoro per identificarli.