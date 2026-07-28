Incendio devasta ettari di campagna tra Agrigento e Raffadali, in fiamme oltre 50 alberi e vigneti

Un vasto incendio ha carbonizzato diversi ettari di campagna tra Agrigento e Raffadali nell’ultimo weekend. Il rogo, che potrebbe anche essere di natura dolosa, ha ridotto in cenere oltre cinquanta alberi e almeno due vigneti in contrada “Borsellino” nei pressi di Montaperto.

Fuoco e fumo erano ben visibili anche a molta distanza. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno limitato i danni anche se questi restano comunque ingenti. In fiamme anche circa ottanta piante di uva con il prodotto quasi pronto per il raccolto. Le fiamme hanno lambito alcuni casolari e diversi animali sono stati messi in salvo.