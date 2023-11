Perdite idriche e disagi a Fontanelle, la denuncia del comitato di quartiere

Il Comitato di Quartiere “Fontanelle Insieme” continua a nutrire forti perplessità sulla corretta gestione dei reclami, specie quelli di carattere urgente, dell’Ente gestore del servizio idrico. Non sono bastate infatti le numerose segnalazioni inviate ad AICA per risolvere quanto da mesi si sta verificando nel quartiere di Fontanelle, dove in alcuni punti in particolare non si è ancora riusciti a mettere in atto degli interventi urgenti di carattere ordinario, che ad oggi reputiamo assumere di particolare straordinarietà.

Ci riferiamo alle Via Gaspare Pona e Via A. Di Giovanni nel “Parco del Sorriso”, dove ingenti perdite d’acqua continuano a verificarsi incessantemente e nelle quali lo spreco eccessivo di questo bene pubblico e prezioso, non viene per nulla attenzionato. Stesso problema per la pericolosissima buca che si trova lungo il Viale Sicilia, diventata famosa per il troppo tempo trascorso che ha favorito la crescita spontanea di una pianta di pomodoro e che oggi costituisce un serio rischio per l’incolumità pubblica, vedasi i numerosi incidenti a discapito di automobilisti che si ritrovano questo ostacolo all’uscita di una curva. Non basta recintare la buca con della rete arancione per garantire la sicurezza stradale! Il disagio persiste ormai da troppi mesi e non è più accettabile una situazione del genere che danneggia tra l’altro anche l’immagine e il decoro del nostro quartiere.

Il Comitato di Quartiere “Fontanelle Insieme” auspica ancora una volta in un intervento immediato e che questa ulteriore segnalazione, tramite gli organi di stampa, possa essere presa in considerazione e permettere un’azione celere e concreta ad una situazione che ormai si trascina da diversi mesi, confida altresì una presa di posizione da parte dell’Amministrazione Comunale, che ha il dovere di vigilare sul corretto operato di tale gestore.