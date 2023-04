Piano San Gregorio ripulito dal Codacons: “Chiederemo di adottare l’area”

Questa mattina il Codacons Agrigento ha provveduto con propri operai e mezzi a ripulire l’area della Croce di Piano San Gregorio ai piedi della Valle dei Templi. “Nessuno si prodiga a pulire, siamo venuti anche a conoscenza che il luogo sarà sede di un raduno di scuole, incredibile come in questa città si fa tutto in funzione dell’ apparire e non del servizio al cittadino. Chiederemo ufficialmente di poterci occupare dello spiazzo e mantenerlo pulito e fruibile ai devoti ed ai turisti”, ha dichiarato Giuseppe Di Rosa responsabile Codacons.