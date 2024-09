Polizia, Carlo Mossuto nuovo vicario del questore: arriva anche il vicequestore Francesca Roberto 

Carlo Mossuto torna nella sua Agrigento e con un ruolo di primissimo piano. Da questa mattina si è insediato, dopo la nomina del capo della polizia Vittorio Pisani, come nuovo vicario del questore di Agrigento Tommaso Palumbo. Un riconoscimento che arricchisce ancor di più la straordinaria carriera di Mossuto. Per lui si tratta di un ritorno nella Città dei Templi dove – di fatto – ha passato metà della sua vita professionale: Licata prima, capo della Digos poi e anche capo di gabinetto. Poi la promozione a primo dirigente e il trasferimento a Marsala, a guidare uno dei tre commissariati più importanti della Sicilia, e poi Messina. Mossuto, nel corso della sua carriera, ha ottenuto importanti risultati “sul campo”: dalle inchieste antimafia all’operazione della “Carica delle 104”, l’indagine divenuta nota in tutto il territorio nazionale. “Sono contento di tornare nella mia città ma soprattutto nella mia Questura” ha dichiarato il neo vicario Mossuto.

Il questore Tommaso Palumbo ha presentato alla stampa e alla città anche il vicequestore Francesca Roberto, da oggi alla guida delle Volanti di Agrigento. Originaria di Villanova del Battista, in provincia di Avellino, nel 2007 diventa commissario capo. La sua ultima sede è stata Vibo Valentia dove ha ottenuto numerosi riconoscimenti e si contraddistinta sul campo. Come quando è riuscita a bloccare un uomo che aveva sparato all’ex sindaco. “Sono felice ed entusiasta di poter conoscere questo splendido territorio – sono state le prime parole del vicequestore Roberto – e non vedo l’ora di mettermi a disposizione della comunità”.