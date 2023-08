Premio “Sipario d’oro”: ancora un grande successo

Ancora un successo per il premio Sipario d’oro, edizione 2023, svoltosi ieri sera nella Valle dei templi. Quest’anno la commissione ha preferito evidenziare l’eccellenza del territorio, anche se la presenza di Amanda Sandrelli e di Gaetano Aronica, artista agrigentino ma figura nazionale, non ha smentito l’identità del premio. Quasi 500 persone (su una capienza massima di 500 posti) presenti al Gran teatro della Valle dei Templi, che hanno goduto di uno spettacolo ricco di arte, professionalità e cultura. La kermesse si è aperta con un emozionante omaggio al grande amico e regista Gianni Braccieri al quale è andato un premio alla memoria ritirato dal figlio Gianluca. E poi una carrellata di musicisti di grande pregio, premiati per la capacità di aver portato la loro sicilianità in giro per il mondo. Mauro Cottone, Giovanni Sciabbarrasi, e Tom Sinatra, conosciuti ed apprezzati in tutta Italia. E poi il vignettista, disegnatore Sergio Criminisi, che in tempo reale ha realizzato le sue vignette. Gaetano Aronica attore, autore e regista che con il suo monologo ha emozionato tutti. Premio meritato per Mario Barresi, giornalista d’inchiesta de La Sicilia, insignito anche del titolo di Giornalista dell’anno e per Giovanni Palmisciano, chirurgo ortopedico premiato per aver portato in Sicilia la tecnica robotica. Sul palco anche che il team di Agrigento capitale d’Italia della cultura 2025. In chiusura di serata il contributo culturale e di altissimo livello di Mimmo Galletto che difende e onora la lingua dialettale. A condurre la serata Claudia Badalamenti e Simona Stammelluti. Grande soddisfazione, dunque per il patron Lelio Castaldo già al lavoro per allestire l’edizione 2024 del premio.