Presìdi salvavita per pazienti talassemici, disposto acquisto urgente da parte dell’ASP di Agrigento

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, ha deliberato un provvedimento urgente con il quale si dispone l’acquisto di dispositivi medici “salvavita” destinati al funzionamento delle pompe infusionali per terapia ferrochelante (deferoxamina) dedicata al trattamento dei pazienti talassemici. Suddivisa in quattro lotti, per un importo di oltre cinquantaduemila euro, la fornitura riguarderà 6500 kit infusionali, 6500 filtri, 3300 siringhe da 20ml e 3300 siringhe da 30 ml.

“L’acquisto in urgenza – commenta il direttore generale ASP, Giuseppe Capodieci – permette di colmare un vuoto assistenziale dovuto alla mancata erogazione dei presidi da parte di diverse farmacie private del territorio provinciale a seguito di disaccordi di natura economica con la Regione Siciliana. Dopo aver disposto già in estate degli interventi ‘tampone’ per ovviare alle difficoltà dei pazienti, intendiamo oggi appianare totalmente la questione facendoci carico dell’acquisto dei dispositivi da destinare gratuitamente all’utenza. Nelle more che si chiariscano gli accordi tra farmacie private e Regione Siciliana – conclude il direttore – abbiamo dunque deciso di intervenire direttamente per tutelare appieno la salute e la serenità dei pazienti affetti da talassemia”.