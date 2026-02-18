Agrigento

Problemi di vicinato, rissa tra due famiglie a Fontanelle 

Ci sarebbero vecchie “ruggini” tra vicini di casa alla base di una scazzottata avvenuta tra due famiglie nel quartiere di Fontanelle

Ci sarebbero vecchie “ruggini” tra vicini di casa alla base di una scazzottata avvenuta tra due famiglie nel quartiere di Fontanelle, periferia a nord di Agrigento. È successo tutto nel pomeriggio dove gli appartenenti ai due nuclei familiari sono scesi in strada e, dopo qualche parola di troppo, si sono affrontati.

Uno di loro sarebbe rimasto lievemente ferito ma ha rifiutato le cure ospedaliere. Le posizioni di tutti i partecipanti alla zuffa sono al vaglio. A chiamare le forze dell’ordine sono stati alcuni residenti della zona. Subito dopo sono intervenuti gli uomini in divisa che hanno trovato i rissosi ancora “su di giri”. 

