Agrigento

Amministrative, la conferma di Piero Luparello: “Non sarò candidato sindaco”

Le motivazioni sono principalmente di natura personale e professionale: “Servono almeno due mandati per riuscire a lasciare un segno, significherebbe per me fare politica oltre gli 80 anni e non ho intenzione di farlo”

Pubblicato 32 minuti fa
Da Redazione

Piero Luparello, il cui nome nelle scorse settimane era finito sui tavoli che “contano” per una possibile scalata a Palazzo dei Giganti, non sarà candidato sindaco. È lo stesso chirurgo, raggiunto telefonicamente da Grandangolo, a defilarsi dall’agone politico confermando la sua intenzione di non partecipare alla tornata elettorale.

Le motivazioni sono principalmente di natura personale e professionale: “Servono almeno due mandati per riuscire a lasciare un segno, significherebbe per me fare politica oltre gli 80 anni e non ho intenzione di farlo”.

Ad avanzare l’idea di una candidatura di Luparello, già vicesindaco con Marco Zambuto e da una vita vicino alla politica centrista, sarebbe stato nei giorni scorsi infatti un esponente di primo piano di Fratelli d’Italia regionale, di quelli, per capirci, che parlano in nome e per conto del partito nazionale.

Leggi anche

Agrigento

Agrigento

Agrigento

